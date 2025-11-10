Regionali, Rita De Crescenzo: “Sto con Forza Italia. Cominciate a preparare le schede elettorali

Rita De Crescenzo dichiara aperto sostegno a Forza Italia. La tiktoker, seguita da oltre un milione di persone sui social, è tornata al centro del dibattito politico con un video che ha rapidamente fatto il giro del web. Nel filmato, la De Crescenzo invita i suoi fan a votare Forza Italia alle prossime elezioni regionali, elogiando la figura di Silvio Berlusconi e la solidità del partito: “Bonanima del dottor Silvio, voi avete mai visto una sua azienda fallire? Vuol dire che Forza Italia sono persone serie”, afferma nella clip.

Rita De Crescenzo con Forza Italia alle elezioni regionali

Rita De Crescenzo si spinge oltre, dichiarandosi pronta ad accompagnare personalmente i suoi follower al seggio: “Cominciate a preparare le schede elettorali, se volete votare io vi do una mano e vi accompagno pure”. Un endorsement che, secondo molti osservatori, rappresenta un passaggio esplicito dal mondo dei social alla politica attiva.

Nella prima parte del video, l’influencer prende anche le distanze dal Movimento 5 Stelle. Attacca velatamente il reddito di cittadinanza, sostenendo che andrebbe riservato “a persone che possono imparare un mestiere” e non a chi “vuole restare a casa senza fare nulla”.

Si tratta di una svolta comunicativa e ideologica per la tiktoker, che in pochi mesi è passata da sostenere manifestazioni contro il riarmo a promuovere un partito di centrodestra.

Il video e i precedenti politici di Rita De Crescenzo

Non è la prima volta che Rita De Crescenzo si avvicina al mondo politico. Era stata infatti protagonista di un video-show girato all’interno del Consiglio regionale della Campania, tra tricolori e inno di Mameli, insieme al consigliere Pasquale Di Fenza. Quest’ultimo, dopo l’espulsione da Azione e l’accusa di Carlo Calenda di essere un “buffone”, oggi è candidato proprio per Forza Italia, lo stesso partito sostenuto ora dalla tiktoker.

A partecipare a quel blitz c’era anche Angelo Napolitano, imprenditore e influencer recentemente raggiunto da un sequestro di beni per circa 6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Nola per false fatture ed evasione dell’Iva. La presenza contemporanea di queste figure nel video di De Crescenzo contribuisce a rendere ancora più acceso il dibattito intorno all’endorsement.

Un fenomeno tra social e politica

La vicenda segna un nuovo capitolo nel rapporto tra influencer e politica, in particolare nella realtà napoletana, dove Rita De Crescenzo è diventata negli anni un fenomeno popolare e mediatico. Il suo appoggio a Forza Italia arriva a meno di due settimane dalle elezioni regionali, in un momento cruciale della campagna elettorale.