Il colpo di coda di De Luca: querela a Report per il servizio sulle liste d’attesa in Campania

La Regione Campania ha querelato la trasmissione Report di Sigfrido Ranucci per il servizio sulle liste d’attesa. Questo avviene a poche ore dall’elezione del nuovo titolare di palazzo Santa Lucia, ma d’altra parte il reportage è andato in onda soltanto ieri sera.

Liste d’attesa e piano di rientro dal commissariamento

Il servizio di Report, all’esordio, chiama in causa proprio De Luca affermando che “il miracolo annunciato in realtà è un disastro”. Nella sostanza, nel reportage si afferma che la Regione Campania avrebbe potuto truccare i dati delle liste d’attesa per apparire virtuosa.

Secondo i giornalisti di Report “Il governatore uscente della Campania De Luca ha parlato di un miracolo campano nella sanità, con risultati ottimali sulle liste di attesa. Report ha potuto consultare i dati sinora secretati sul rispetto delle tempistiche in sanità in tutte le regioni italiane. E scopriamo che il miracolo annunciato da De Luca nei fatti è un disastro: sulle visite urgenti solo il 27% è nei tempi, meno della metà della media nazionale che è il 69%“.



Ed inoltre: “La Campania ha un numero anomalo di visite catalogate come Programmabili, cioè a 120 giorni, come se i pazienti qui avessero meno fretta di essere curati. In Italia la media delle visite programmabili è del 45,7%. In Campania invece sono il doppio l’89,2%. Le visite classificate come Urgenti, Brevi e Differibili, dovrebbero essere smaltite al massimo entro 30 giorni, invece trasformandole in Programmabili sono smaltibili entro 120 giorni. Così la regione ha più tempo e può presentarsi come virtuosa e quelle prestazioni che sarebbero state in ritardo, spostando l’asticella in avanti, diventano magicamente in tempo utile“.

È in tal modo che, oltre a far emergere presunte irregolarità, si è andato a toccare un tasto estremamente delicato, visto che il fiore all’occhiello del decennio di presidenza di De Luca è appunto il rientro dal piano di commissariamento della sanità. A pochi giorni dal pronunciamento del Tar, che ha dato ragione a De Luca dopo una battaglia durata oltre due anni e condotta contro il Ministero della Salute il quale, nonostante il raggiungimento dei livelli minimi, non intendeva far uscire la regione dal commissariamento.

La Regione Campania annuncia la querela a Report

Palazzo Santa Lucia ha inviato una nota in cui ha annunciato che “è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 “Report”, per il servizio relativo alle “liste d’attesa” mandato in onda nella puntata di domenica 23 novembre 2025. Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”.