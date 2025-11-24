ORE 19:00. Sarà Roberto Fico il nuovo presidente della Regione Campania. Sono bastate poche ore di scrutinio per comprendere il risultato delle elezioni regionali campane, il cui verdetto era sostanzialmente già scritto. La spallata di Cirielli e del centrodestra non c’è stata, nonostante le promesse di condoni e sussidi alla maniera berlusconiana. L’ufficialità non c’è ancora perché dovranno essere scrutinate tutte le 5875 sezioni, ma non emergeranno sorprese per quanto riguarda la carica di presidente. Giochi apertissimi, invece, per l’elezione alla carica di consigliere regionale, per la quale sarà battaglia anche sulla singola preferenza.

ORE 18:00. Le sezioni scrutinate sono 222 su 5875. Le percentuali delle preferenze sembrano assestarsi su numeri più vicini a quelli dei sondaggi, pur restando comunque piuttosto lontani. Attualmente Fico è avanti con il 64,94% dei voti, mentre Cirielli è al 30,93%. Una distanza considerevole e maggiore rispetto a quanto era emerso dalle intenzioni di voto che parlavano di 55% circa per la coalizione di Fico e 41,5% per quella di Cirielli. Il terzo candidato più votato resta Granato con il 2,56%.

ORE 16:30. Sono state scrutinate solo 8 sezioni su 5875 (di cui 7 nel Comune di Napoli), ed al momento il risultato è di un netto vantaggio di Fico su Cirielli, con Granato terzo. Il candidato di centrosinistra si attesa al 71,98% contro il 23,74% del principale avversario. Al 2,72% Giuliano Granato, mentre gli altri stazionano al di sotto dell’1%.

Alle ore 15 sono stati chiusi i seggi ed iniziati gli scrutini nelle quattro regioni al voto: Campania, Puglia e Veneto. In Campania è andato a votare il 43,92% degli elettori, contro il 55,45% della scorsa tornata elettorale. Affluenza in calo anche in Puglia e Veneto, a dimostrazione di un minor attaccamento alle vicende politiche, dovute probabilmente anche al mutare dei tempi: nel 2020, infatti, si votò nel mezzo dell’epidemia di Covid-19.

Secondo i primi instant-poll, in Campania è Fico ad essere in netto vantaggio su Cirielli. Il candidato di centro sinistra è dato in una percentuale compresa tra il 53% e il 57%, rispetto al 38/42% del suo avversario. Una forbice dunque compresa tra i 9 ed i 19 punti percentuali. In Puglia è in vantaggio il centrosinistra con Decaro (60,5/64,5%) su Lobuono (33/37%); in Veneto è il candidato di centrodestra ad essere avanti con Stefani (59/63%) su Manildo (30,5/34,5%).