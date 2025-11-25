Luca Trapanese è consigliere in Campania: “Grazie a voi, ad Alba e al mio compagno”

Tra i nuovi consiglieri eletti in Campania, nel corso delle ultime elezioni regionali, c’è anche Luca Trapanese, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli che ha totalizzato 12.773 voti.

Campania, Luca Trapanese tra i consiglieri eletti: “Grazie a tutti”

Già noto per il suo impegno pubblico, Trapanese è diventato particolarmente conosciuto anche per la sua storia personale, simbolo di riscatto e lotta alle disuguaglianze: è diventato papà della piccola Alba, una bambina affetta dalla sindrome di down che era stata abbandonata alla nascita in ospedale dai suoi genitori biologici. Un vissuto toccante e carico di significato che è diventato anche oggetto di un film, intitolato Nata per te.

“12.773 volte grazie. Grazie ad ognuno di voi che avete creduto in me, che mi avete dato fiducia e coraggio. Questa fiducia la porto con responsabilità, per tutto quello che farò per la nostra Regione Campania” – ha dichiarato Trapanese, via social, commentando i risultati delle elezioni.

“Un ringraziamento doveroso va a Roberto Fico: è grazie a lui se oggi sono qui, è grazie a lui se sono stato scelto come Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Grazie a Giuseppe Conte per la fiducia riposta in me. Pur non avendo una storia di attivismo dentro il Movimento, l’ho sempre guardato come un riferimento politico, e incontrarlo sul mio cammino è stata una fortuna”.

“Grazie al mio sindaco Gaetano Manfredi, che in questi quattro anni mi ha dato fiducia, libertà d’azione e sostegno, accompagnandomi anche in questa campagna elettorale con discrezione, rispetto e stima. Grazie alla mia famiglia, che c’è sempre, a mio fratello Adriano Trapanese”.

“Grazie ai miei amici, a quelli di sempre e a quelli incontrati sul percorso: siete stati una forza silenziosa ma fondamentale. In particolare Marco Caramanna, Andrea Ferrigno, Fiorenza Durazzo, Luisa Scialò e Rosanna Palazzolo. Grazie al mio staff Martina Caldo, Maria Varriale, Cristiana Morbelli, che mi è stato accanto ogni giorno, senza mai tirarsi indietro”.

“E infine, grazie ad Alba e al mio compagno: mi hanno supportato, sopportato, aspettato, e ricordato ogni giorno perché vale la pena lottare. Il viaggio continua. Insieme”.