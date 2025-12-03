Andreozzi è 3 volte consigliere: “Voglio mantenere il posto in Comune, Regione e Città Metropolitana”

Con le ultime elezioni regionali, è diventato per la terza volta consigliere il neo-eletto di Alleanza Verdi-Sinistra Rosario Andreozzi: comunale, metropolitano ed ora anche regionale. Un triplo incarico che Andreozzi intende mantenere, senza lasciare nessuno dei ruoli assunti.

Andreozzi consigliere per la terza volta: Comune, Regione e Città

A seguito dell’ultima tornata elettorale, Andreozzi è diventato consigliere regionale ma ha dichiarato la volontà di voler mantenere il suo incarico sia in consiglio comunale che in quello della Città Metropolitana.

“Resto in consiglio comunale, in Città Metropolitana e in consiglio regionale perché nelle vertenze che seguo da anni – dal lavoro ai servizi pubblici, dalle politiche sociali alle questioni di Scampia – la presenza diretta nei diversi livelli istituzionali è decisiva. Non è una corsa alle cariche politiche, è continuità politica e responsabilità verso chi rappresento” – ha detto Andreozzi in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Confermando, dunque, il suo triplo incarico ha voluto chiarire anche gli aspetti relativi al suo compenso monetario: “L’indennità è una ed è quella regionale, se per indennità si intende un flusso mensile che viene corrisposto per la carica elettiva. L’incarico di Città Metropolitana è completamente gratuito. Per quanto riguarda il lavoro in consiglio comunale, si prevede un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni ed ai consigli”.

Quanto ai suoi obiettivi in Regione: “Voglio portare un contributo concreto: più risorse per i servizi, politiche sociali e del lavoro che non siano slogan, interventi credibili sul diritto alla casa, sull’ambiente e sulle periferie, provando a esportare il modello di rigenerazione di Scampia”.