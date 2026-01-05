La prima riunione tra Fico e la Giunta: “Miglioreremo sanità, trasporti, lavoro, ambiente”

La prima riunione tra Roberto Fico e i componenti della Giunta regionale. Dopo ben più di un mese dalle votazioni il momento è finalmente arrivato, superati tutti gli ostacoli di sorta che hanno impedito al neo presidente di mettersi al lavoro (quasi) subito.

La prima riunione tra Fico e la Giunta della Campania

“Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi – ha dichiarato Fico – Abbiamo avviato un percorso che non nasce oggi ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida grazie alla squadra di governo. Focalizzeremo gli sforzi sulle priorità della Campania, dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell’ambiente al contrasto alle diseguaglianze, mettendo in primo piano l’interesse collettivo”.

“Lo faremo con serietà e determinazione con un lavoro quotidiano, basato sull’ascolto e sulla responsabilità con lo sguardo sempre puntato sulla difesa dei diritti delle persone. Ringrazio gli assessori per il confronto di oggi. Ispireremo il nostro lavoro a un fondamentale spirito di squadra nell’ottica di collaborare in modo coeso e sinergico per raggiungere gli obiettivi comuni che insieme ci siamo prefissati. Auguro a noi tutti buon lavoro”.