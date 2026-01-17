Dimissioni di Vincenzo Napoli, esplode la delusione sui social: “Vassallaggio per De Luca”

Vincenzo De Luca e Vincenzo Napoli

Vincenzo Napoli si è dimesso dal ruolo di sindaco di Salerno. Una decisione giunta a meno di due mesi dalle elezioni regionali che hanno segnato il passaggio di consegne tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico, nuovo presidente della Campania.

“Sono mutati gli scenari” sostiene Vincenzo Napoli, un’affermazione dietro la quale tantissimi – se non tutti – vedono la prospettiva di una nuova candidatura di De Luca come primo cittadino. Napoli è noto, d’altra parte, per essere un fedelissimo – se vogliamo, addirittura una longa manus – dell’ex governatore.

Sui social è palpabile la delusione dei cittadini salernitani che non si sarebbero mai aspettati un gesto simile, letto come una chiara intenzione di anticipare le elezioni ed assicurare, nella pratica, una nuova leadership a De Luca. Un gesto spontaneo di vassallaggio o un cortese invito a far posto? Non si sa. Ma restano le perplessità di una politica che funziona secondo le logiche di un feudo.