L’ICE a Milano-Cortina: l’Italia obbedisce a Trump. Paura per abusi e violazioni dei diritti umani

L’Italia cede ancora sovranità e abbassa la testa davanti al padrone, gli Stati Uniti di Donald Trump, ammettendo la presenza dell’ICE sul territorio nazionale durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Gli interrogativi sono politici, etici e democratici. Al centro del dibattito non c’è solo il perimetro operativo dell’agenzia, bensì l’opportunità stessa di accettare, sul territorio italiano, il coinvolgimento di una struttura federale da anni al centro di accuse per abusi, repressione violenta e violazioni dei diritti umani.

Secondo quanto definito negli incontri istituzionali tra Roma e Washington, gli agenti americani non svolgeranno attività di polizia sul campo né avranno poteri di controllo o intervento diretto. La loro presenza sarà confinata a funzioni di coordinamento informativo, esercitate dall’interno della sala operativa del consolato statunitense a Milano, durante lo svolgimento dei Giochi. Ma i timori di sconfinamento sono più che legittimi, visto con chi abbiamo a che fare.

L’ICE a Milano-Cortina: la paura di abusi e violazioni dei diritti umani

Il governo italiano insiste su un punto: la sicurezza dell’evento resterà integralmente in mano alle forze dell’ordine nazionali, con migliaia di uomini impegnati tra Milano e Cortina. Gli operatori statunitensi, spiegano dal Viminale, agiranno esclusivamente come collegamento per la tutela delle delegazioni Usa, senza pattugliamenti, scorte o attività esterne.

Eppure, è proprio la natura dell’agenzia coinvolta a rendere fragile questa linea difensiva. L’Homeland Security Investigations rappresenta il braccio investigativo dell’ICE, un organismo che negli Stati Uniti è noto non solo per indagini su crimini transnazionali, ma soprattutto per una gestione dell’immigrazione segnata da arresti arbitrari, uso sproporzionato della forza e repressione di persone disarmate e non pericolose.

Il nodo politico e simbolico della presenza ICE

La questione ha rapidamente assunto una dimensione politica. Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti formali in Parlamento, costringendo l’esecutivo a calendarizzare un’informativa ufficiale. Il tentativo del governo è quello di ricondurre l’operazione a una prassi consolidata nei grandi eventi internazionali, minimizzando l’impatto e parlando di una presenza numericamente ridotta e priva di autonomia decisionale.

Ma ridurre il tema a una questione tecnica appare, per molti, insufficiente. L’ICE non è un’agenzia neutra: è una milizia armata che negli anni ha costruito la propria reputazione su deportazioni forzate, raid contro civili, separazioni familiari e una sistematica compressione dei diritti fondamentali. Normalizzarne la presenza, anche in forma “consultiva”, rischia di legittimare un modello di sicurezza incompatibile con i principi costituzionali italiani.

Proteste, petizioni e il rischio di snaturare lo spirito olimpico

Le contestazioni non si sono fatte attendere. Migliaia di cittadini hanno aderito a una petizione che chiede l’esclusione dell’ICE da qualsiasi ruolo legato ai Giochi. Anche da amministrazioni locali e settori del centrosinistra emergono forti perplessità: l’idea che un evento simbolo di cooperazione, pace e universalismo possa essere associato a un’agenzia accusata di violenze sistematiche viene giudicata una contraddizione evidente.

Il governo, tuttavia, mantiene una linea di chiusura: nessuna cessione di sovranità, nessuna attività operativa sul territorio italiano. Ma il problema resta politico e culturale prima ancora che operativo. La presenza dell’ICE in Italia, anche se confinata a una stanza e a uno schermo, solleva una domanda inevitabile: fino a che punto è accettabile collaborare con apparati noti per reprimere persone inermi, non armate e non pericolose?