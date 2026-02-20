Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra

L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato sui social la sua nomina a professore onorario presso il King’s College di Londra. L’incarico riguarda il Dipartimento di Defence Studies, all’interno della facoltà di scienze sociali dell’ateneo britannico.

Nel messaggio pubblicato online, Di Maio ha spiegato che il nuovo ruolo sarà orientato al contributo al dibattito su sicurezza internazionale, relazioni tra Europa e area del Golfo e dinamiche geopolitiche globali. Per l’ex vicepremier italiano si tratta di un ulteriore passaggio nella sua attività istituzionale e diplomatica internazionale.

Il ruolo europeo nel Golfo

Dal 1° giugno 2023 Di Maio ricopre l’incarico di rappresentante speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo, nominato dall’Unione Europea con il compito di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi dell’area.

La nuova nomina accademica si inserisce quindi in un percorso già orientato ai temi della politica estera, della sicurezza e delle relazioni internazionali, ambiti su cui l’ex ministro ha lavorato negli ultimi anni a livello europeo e multilaterale.

Il percorso istituzionale

Di Maio è stato ministro degli Affari Esteri dell’Italia dal settembre 2019 all’ottobre 2022 e, nel 2022, presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. In precedenza aveva ricoperto gli incarichi di vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali.

La sua attività politica era iniziata in Parlamento nel 2013, quando venne eletto vicepresidente della Camera dei deputati. Durante il mandato alla Farnesina ha presieduto diversi incontri ministeriali internazionali, tra cui riunioni legate al G20 e iniziative diplomatiche dedicate al Mediterraneo e alla sicurezza globale.