La Regione Campania investirà 410 milioni per ultimare quattro nuove stazioni della metropolitana (linea MetroCampania NordEst). Tali stazioni condurranno fino alla zona aeroportuale di Capodichino. Le nuove stazioni saranno realizzate a Miano, in via Regione Margherita, a Secondigliano e a piazza Di Vittorio.

La cosiddetta “chiusura dell’anello”, data la forma che assumerà la Metropolitana Linea 1 di Napoli, dovrà essere ultimata entro il 2022. La stazione di Miano dovrà essere consegnata nel corso del 2020.

Il Comune poi dovrà occuparsi della costruzione di un tunnel di circa 700 metri per collegare questa rete ferroviaria, gestita dall’Eav, con la Linea 1 della metropolitana di Napoli.

In questo l’aeroporto sarà finalmente collegato con il centro della città, con un impatto positivo sul traffico e soprattutto sul turismo. Non dimentichiamo, infatti, che le infrastrutture e la facilità negli spostamenti sono elementi fondamentali per far crescere il numero di visitatori e poter competere con città ormai abituate ad accogliere e gestire grandi flussi di turisti.

Su tutto va liscio, dunque, in circa tre anni il progetto della Linea 1 vedrà finalmente la fine.