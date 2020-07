Champions League: Barcellona-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5

Il Napoli si appresta ad affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona il prossimo 8 agosto, la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 come ha annunciato ieri sera SportMediaset.

Il prossimo sabato 1 agosto il Napoli terminerà la Serie A con la sfida al San Paolo contro la Lazio di Ciro Immobile. La stagione però non potrà dirsi ancora conclusa. L’8 agosto infatti Gennaro Gattuso dovrà sfidare il Barcellona al Camp Nou per cercare l’impresa ed approdare ai quarti.

All’andata terminò 1-1 con i partenopei che andarono in vantaggio grazie al gol del solito Mertens. Nel secondo tempo invece fu il campione del mondo Griezmann a pareggiare i conti. Ci si aspetta quindi una sfida aperta ad ogni scenario.

Il Barcellona dal canto suo non sta affrontando un bel momento. Il secondo posto in campionato arrivato dopo una serie negativa di risultati ha fatto crollare il morale a terra di Messi e compagni. Inoltre ci sono voci (come ogni sessione di mercato) di un possibile addio dell’argentino per approdare proprio in Italia alla corte dell’Inter.

Il Napoli però sa di non avere nulla da perdere contro un colosso come il Barcellona e per questo potrà giocare senza troppe pressioni e quindi giocarsi tutte le carte in serenità nonostante le dichiarazioni di ADL. Barcellona-Napoli sarà quindi una sfida da non perdere che verrà trasmessa su Canale 5, l’8 agosto alle ore 21:00.