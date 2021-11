Natale e Capodanno a Napoli, Manfredi: “Ci sarà un evento a Piazza del Plebiscito”

Dopo l’accensione delle luminarie in tutta la città di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che quasi sicuramente tra Natale e Capodanno la città sarà pronta ad ospitare diversi eventi, compreso il ritorno dei festeggiamenti a Piazza del Plebiscito. Decisioni che dovranno essere assunte considerando ovviamente l’andamento della curva epidemiologica.

Napoli, Manfredi su Natale e Capodanno: “Ci sarà un evento a Piazza del Plebiscito”

Grazie al progetto della Camera di Commercio la città partenopea è già nel pieno dell’atmosfera natalizia, con strade e piazze illuminate con luminarie che hanno guadagnato sia consensi che polemiche. Di qui il commento del primo cittadino che, intervenuto a ‘Radio Marte’, ha dichiarato: “Le luci le trovo molto belle. Abbiamo una città illuminata che ci dà quella gioia natalizia di cui abbiamo bisogno”.

Quest’anno le festività dovrebbero trascorrere in maniera più serena rispetto allo scorso anno così come annunciato dal primo cittadino: “Dobbiamo valutare l’andamento della pandemia quindi colgo l’occasione per raccomandare ai napoletani di continuare le vaccinazioni e mantenere le regole di distanziamento e l’uso della mascherina perché purtroppo i contagi stanno salendo dappertutto”.

“Ci auguriamo di vivere un Natale sereno. Se ci saranno le condizioni sicuramente faremo degli eventi natalizi e di Capodanno. Non abbiamo tante risorse, abbiamo cominciato anche tardi, però sicuramente qualcosa faremo. Un evento a Piazza del Plebiscito ci sarà”.

Anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un appello alla cittadinanza per salvare le festività natalizie. Pochi giorni fa, a margine della cerimonia al Teatro Augusteo per il Giuramento di Ippocrate dei giovani medici, ha dichiarato: “Se sarà un Natale libero? Dipende dai nostri cittadini”.