Coronavirus, due nuovi contagi a Portici: ricoverati al Cotugno

Coronavirus. Scatta l’allarme a Portici. Si tratta di due persone conviventi, risultate entrambe positive al tampone e ricoverate immediatamente all’ospedale Cotugno. Uno dei due avrebbe manifestato i sintomi, l’altro invece sarebbe risultato asintomatico.

A diffondere la notizia è lo stesso sindaco Enzo Cuomo in un lungo post su Facebook. “A quanto vedo non stiamo interpretando bene questa fase tre, ci stiamo lasciando andare un po’ tutti!” – questa la riflessione generale.

Massima preoccupazione per i cittadini della Campania, alla notizia di focolai nell’avellinese e a Mondragone adesso si aggiunge anche questa. Questo sta ancora una volta a testimoniare come non bisogni mai abbassare la guardia, non sottovalutare mai i rischi. Ciò che parecchie persone non hanno ancora capito è che il virus è ancora tra di noi, purtroppo.

“Sono oggettivamente stanco di continuare a ripetere e scrivere a tutti da 4 mesi e più di fare attenzione al rispetto delle regole, di avere pazienza nel sopportare le limitazioni, di adottare un codice auto-comportamentale perché’ ognuno di noi è responsabile per se stesso e per gli altri. Ribadisco che chi non capisce o finge di non capire queste elementari regole da rispettare e le relative preoccupazioni che esprimo o è scemo o fa lo scemo”.

Parole dal tono duro e diretto che racchiudono la elevata preoccupazione per una città e per una regione che già è ai massimi livelli.