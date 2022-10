E’ stata inaugurata ieri, all’interno della stazione dell’EAV di Scisciano, un’area che dà supporto e sostegno ai migranti. Lo sportello dei diritti ha raccolto in questi anni diverse richieste di aiuto e ha permesso a molte persone di regolarizzare la propria presenza in Italia e ottenere un lavoro. Come immagine simbolo si è scelta quella di Gino Strada, medico, filantropo e fondatore di Emergency.

Eav, all’interno della stazione murales per Gino Strada e sportello per migranti

Lo sportello si trova quindi nella stazione della circumvesuviana del Comune dell’area metropolitana di Napoli. Come spiegato dal presidente dell’Ente Autonomo del Volturno, Umberto de Gregorio, in un post su Facebook:

“Inaugurato lo sportello dei diritti dedicato alle attività di accoglienza e supporto alle persone migranti e del Murales dedicato a Gino Strada. In quest’anno circa 1000 persone si sono rivolte allo sportello gestito dall’associazione Restiamo Umani, di cui circa 300 sono già riuscite a regolarizzare la propria presenza in Italia ed altrettante sono in fase di regolarizzazione. Inoltre, questo piccolo spazio nel pieno della pandemia ha permesso a circa 500 persone a forte rischio di marginalità di accedere al percorso vaccinale divenendo giorno dopo giorno un luogo sicuro di solidarietà e tutela.

Grazie all’impegno dell’associazione culturale l’Agora che ha realizzato il murales dedicato a Gino Strada e della cooperativa Verde Speranza. Insieme agli ospiti e agli operatori del progetto SAI del Comune di Scisciano, ha riqualificato l’area esterna, oggi lo sportello gestito dall’Associazione Restiamo Umani è divenuto luogo di MEMORIA

oltre che di SOLIDARIETA’ ed ACCOGLIENZA. Le stazioni ferroviarie stanno assumendo una nuova connotazione, al passo con la società dinamica in continua trasformazione come l’attuale, orientata sempre di più all’aggregazione pubblica. Sono sempre più numerose le associazioni territoriali a cui EAV ha destinato, mediante atti di concessione, aree delle proprie stazioni come luoghi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sociali, in attuazione alla volontà di attivare sinergie e collaborazioni volte ad arricchire ed ottimizzare il territorio“.