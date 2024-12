Inizia il Natale a Napoli, domani si accendono le luminarie: tutta la città sarà illuminata

Inizia ufficialmente domani, 6 dicembre, il Natale a Napoli con l’accensione delle luminarie e dei grandi alberi installati in diversi punti della città.

Inizia il Natale a Napoli: si accendono alberi e luminarie

Alle ore 17:00 il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Turismo Teresa Armato saranno in piazza Municipio per l’illuminazione dell’albero. Alla stessa ora l’assessore al Verde Vincenzo Santagata e l’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani saranno rispettivamente in piazza Garibaldi e piazza Vanvitelli per dare il via alle altre installazioni luminose.

L’intera città sarà illuminata a festa, con luminarie che attraverseranno il cuore della città e le vie più frequentate da cittadini e turisti ma non solo. I due più grandi e maestosi alberi saranno collocati nelle due piazze centrali: Municipio, porta d’ingresso della città per chi giunge dal porto, e Garibaldi, per i tanti visitatori in arrivo dalla stazione centrale.

Dalla zona stazione, poi, le luminarie natalizie si estenderanno fino alle seguenti strade: via Nazionale, Corso Garibaldi, via Firenze, piazza Salerno al Centro Direzionale, via Alessio Mazzocchi, via Colonnello Lahalle, via Cesare Rosaroll e via Tribunali. L’atmosfera natalizia inonderà anche i quartieri Pendino, Mercato, San Lorenzo e Vicaria.

Subito dopo l’accensione delle scenografiche installazioni, dalle 18, il primo cittadino si recherà presso il Caffè Letterario L’Identitario in via Lucrezia d’Alagno, nei pressi di via Grande Archivio, per poi proseguire la sua visita attraverso le storiche botteghe di San Gregorio Armeno.

Intanto spuntano già una serie di indizi sul Capodanno partenopeo che sarà celebrato ancora una volta tra piazza del Plebiscito e il lungomare cittadino. Tra gli artisti svelati per il concertone di fine anno spuntano i nomi di Loredana Bertè, Sal Da Vinci, James Senese, Raiz, Massimiliano Gallo e altri ospiti che si alterneranno sul palco dedicando l’intero show all’indimenticabile Pino Daniele. Seguiranno spettacoli e dj-set oltre ad altre iniziative in programma per accogliere il 2025.