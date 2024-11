Tre giorni di festa per il Capodanno 2025 a Napoli tra concerti, fuochi e dj-set: i cantanti

Anche quest’anno Napoli si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno, accogliendo il 2025 con una memorabile festa di Capodanno: sono già stati svelati i nomi di alcuni dei cantanti che si esibiranno in piazza del Plebiscito e gli eventi che proseguiranno sul lungomare partenopeo fino al primo gennaio.

Capodanno 2025 a Napoli: i cantanti in piazza Plebiscito

Non solo uno ma diversi giorni di festeggiamenti caratterizzeranno il Capodanno partenopeo con concerti in programma non solo nelle zone centrali della città ma anche presso le periferie. Il 29 dicembre, ad esempio, al PalaVesuvio di Ponticelli si terrà il concerto di Arisa con Walter Ricci, Enzo Gragnaniello e Flo, dedicato alla canzone napoletana.

Il 30 dicembre l’appuntamento è in piazza del Plebiscito con il contest delle giovani promesse del mondo rap. Presenti anche Geolier, Luché, Vale Lambo, Lele Blade, Mv Killa ed Enzo Dong. Vera protagonista della serata del 31 sarà, invece, Loredana Berté accompagnata da svariati artisti come Sal Da Vinci, James Senese, Raiz, Massimiliano Gallo.

Il concerto conclusivo del 2024 sarà interamente dedicato a Pino Daniele, una delle voci più belle della città, in occasione del decimo anniversario di morte. Dopo il consueto brindisi di mezzanotte, i festeggiamenti proseguiranno sulle note del “mascalzone latino”. La grande festa si sposterà poi sul lungomare con i fuochi d’artificio e dj-set capitanati da Deborah De Luca e Riva Starr. Anche il primo gennaio trascorrerà all’insegna del divertimento con esibizioni e musica dal vivo nei pressi della Colonna Spezzata.

Intanto la città dà il via alla tradizionale Fiera di San Gregorio Armeno accogliendo nel cuore dei suoi vicoli migliaia di cittadini e turisti, ogni anno incantati dalla meraviglia di presepi, pastori e lucine che invadono il cuore di Napoli. L’amministrazione comunale ha già predisposto un particolare dispositivo di circolazione che prevede ancora una volta il senso unico di marcia.