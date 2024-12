Apre il Villaggio di Babbo Natale nel Napoletano, tra mercatini e show: l’ingresso è gratis

Il 7 dicembre prende il via il Natale a Calvizzano, in provincia di Napoli, con i tradizionali mercatini e il Villaggio di Babbo Natale a ingresso gratis che sarà allestito in Villa Calvisia.

Villaggio di Babbo Natale e mercatini a Calvizzano: gratis

Si tratta di uno degli eventi promossi dal Comune di Calvizzano che rientra nell’ambito del progetto, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, denominato “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate” – III Edizione. L’iniziativa ha già attirato oltre 30 mila visitatori, valorizzando le peculiarità del territorio.

A partire da sabato, dunque, in Villa Calvisia arrivano il villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini con tanti stand per lo shopping tra prodotti artigianali, articoli da regalo, dolci, liquori e creazioni uniche delle aziende locali. L’edizione 2024 ospiterà ben 15 espositori di addobbi, candele, luci e lampade, creazioni artigianali e abbigliamento. Novità di quest’anno è lo spazio unicamente dedicato allo street food e riservato alla vendita di prodotti tipici locali, salumi, formaggi, pizze, birre, liquori, spumanti.

La Villa sarà interamente illuminata con installazioni scintillanti ed ospiterà il suggestivo e caratteristico Villaggio di Babbo Natale, riservato ai bambini. Non mancherà il divertimento per tutta la famiglia con la ricca programmazione di concerti live, spettacoli di artisti di strada, comici e performance teatrali.

L’inaugurazione si terrà alle ore 18:00 del 7 dicembre con spettacolo pirotecnico e tante altre sorprese. Gli appuntamenti includono anche serate di intrattenimento con animatori, giocolieri e artisti di strada nelle giornate del 7, 8,13,14,15,21,22, 24 dicembre e 6 gennaio 2025. Prenderanno parte alla kermesse anche volti noti come Monica Sarnelli, Francesco Procopio, Gennaro De Crescenzo e il trasformista Carmine De Rosa.

“Siamo entusiasti di annunciare una nuova edizione del nostro evento natalizio, ormai diventato un punto di riferimento per tutta la comunità. Quest’anno, abbiamo in serbo tante sorprese per grandi e piccini, con un ricco programma di eventi e spettacoli. Le luminarie creeranno un’atmosfera magica che ci accompagnerà fino all’Epifania“ – ha spiegato il sindaco, Giacomo Pirozzi.

“Ci aspettiamo un’affluenza ancora più numerosa quest’anno! Il Natale a Calvizzano è un’occasione per trascorrere momenti di gioia e serenità insieme alle proprie famiglie. Abbiamo pensato a tante iniziative pensate appositamente per i bambini, ma anche per gli adulti. Invitiamo tutti a venire a trovarci e a vivere la magia del Natale nel cuore di Calvizzano“ – ha concluso la delegata agli Eventi Arianna Ferrillo.