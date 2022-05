Luca Abete si trovava a Caserta per presentare ai telespettatori di “Striscia La Notizia” un supereroe in grado di procurare lavoro a chiunque sia disposto a pagare. L’uomo millanta contatti con alte sfere della politica che garantirebbero raccomandazioni e dunque posti di lavoro. Non contento di offrire un servizio non proprio legale, però, il furbetto, dopo aver intascato i soldi, sparisce.

Caserta, truffava offrendo posti di lavoro

“Chi specula sulla disperazione dei disoccupati merita una lezione… o no? – dice Luca Abete – Abbiano incontrato KolloKaMAN, il superEroe trovaLavoro… che però non è altro che un grande bluff: oltre a MOLESTARE POVERE DONNE in difficoltà approfitta di chi è disperato per prendere soldi e promettere posti di lavoro che non arrivano mai!

L’abbiamo beccato durante una trattativa con il suo collega-compare. Guardate che figura meschina…”.

Qui per il servizio integrale.