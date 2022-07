Ancora incendi in Campania. In concomitanza delle temperature record, sono diversi i roghi che si sono sviluppati in Regione. L’ultimo minaccia seriamente il Santuario di San Michele. A renderlo noto è la Protezione civile della Regione Campania che in un comunicato spiega come è già al lavoro per fronteggiare l’incendio divampato poco fa a Maddaloni, alle porte di Caserta.