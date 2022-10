Azzurra Merenda ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo in Sopravvissuti, la serie in onda in prima visione su Rai1 a partire da ieri sera, 3 ottobre, in prima serata.

Azzurra Merenda fa il suo esordio in Sopravvissuti

Un mistery-drama in 6 serate (12 episodi da 50 minuti), con la coproduzione di Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDFneo, per la regia di Carmine Elia. Un cast davvero corposo, tra questi: Lino Guanciale, Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stèfi Celma, Giacomo Giorgio, Elena Radonicich e Pia Lanciotti.

La piccola è campana ed è il giovanissimo volto dell’Agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque e nella serie “Sopravvissuti” interpreta il personaggio di Camilla, la figlia minore di Luca Giuliani (Lino Guanciale) e Sylvie (Stéfi Celma).

“Mi sono divertita tantissimo – ha raccontato – perché ho conosciuto tanti attori, come Lino Guanciale, una persona molto simpatica e gentile. Sul set era molto buffo ed imitava sempre la voce di altri attori del cast quando sbagliavano. Poi, quando eravamo a Genova, nella pausa pranzo giocavamo spesso insieme, insomma mi ha sempre fatta sentire a mio agio sul set.. Il mio personaggio Camilla è una bambina dolce, che ama molto il papà e da subito, molto perspicace, capisce che c’è qualcosa che non va. Nonostante io sia l’unica bambina del cast, sul set non ho trovato alcuna difficoltà. Sono stati tutti molto carini e mi hanno fatto sentire a proprio agio. È stata un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio cuore. Ho legato un po’ con tutti gli attori, in particolare con Lino e Margherita Aresti, che nella fiction interpreta Maia, mia sorella maggiore. Una delle cose più belle che ricordo di questa prima esperienza è stato il momento finale, quando ho tenuto un discorso di ringraziamento e tutti mi hanno applaudito. È stato un momento davvero emozionante. Mi hanno regalato un ciak con tutte le firme del cast e due radioline che usavano loro sul set per comunicare“.

Chi è Azzurra

L’attrice che interpreta Camilla in Sopravvissuti è di Aversa e ha solo 10 anni. Ama la scuola, il disegno, la danza ed è appassionata di lingue straniere. Dopo una piccola esperienza con i The Jackal, ha iniziato a frequentare l’Università del Cinema di Napoli diretta da Peppe Mastrocinque. Un percorso che porta la giovanissima attrice sul set de “Il commissario Ricciardi” e “Mina settembre”, dove ricopre dei piccoli ruoli, fino ad arrivare sul set di “Sopravvissuti”, in cui riesce a mettere in mostra la sua bravura e il suo talento.