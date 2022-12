Luci di Natale animate. A Pignataro Maggiore (CE), in Piazza Umberto I°, si accenderanno gli spettacoli di luci natalizie animate. Un evento che farà tappa per la prima volta in Campania.

“Manca davvero poco per l’accensione delle luci di Natale a Pignataro Maggiore. Vi aspettiamo giovedì 8 dicembre ore 18 in Piazza Umberto I per uno spettacolo unico in Campania accompagnato dell’esibizione della Compagnia dei Folli con giochi di fuochi e divertimento davvero sensazionali. Lo spettacolo di luci animate sarà riproposto anche nei giorni 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre“, lo ha detto Giorgio Magliocca, sindaco di Pignataro Maggiore.

Il programma delle luci di Natale animate

Si parte l’8 dicembre con luminarie animate ed uno spettacolo di fuochi con la “Compagnia dei Folli”.

Dal 22 al 31 dicembre, invece, le luci animate saranno accompagnate da concerti, videomapping, dj set, artisti di strada e animazioni.

Il 22 dicembre ci saranno “I Ditelo Voi”, spettacolo di musica e risate

Il 23 dicembre la serata sarà animata da DJset Cerrone – Nash – Anto

Il 24 dicembre dalle 15 “Apericena Djset”

Il 25 e 26 dicembre dalle 10 attrazioni per bambini con Elfi giocolieri, Babbo Natale con velocipede, trampolieri, Elfo mago, Elfi pattinatori, Clown e maghi

Il 27 e 28 dicembre “Djset si alterneranno 3 DJ”

Il 29 dicembre ci saranno artisti come Coco, Enzo dong e My Killa

Il 30 dicembre ci sarà il comico Peppe Iodice

Il 31 dicembre ci sarà infine il tradizionale brindisi di fine anno con fuochi pirotecnici e dj set.

Inoltre la Pro Loco allestirà un villaggio di Natale, mentre il 26 dicembre, a cura della Comunità Ecclesiastica, si svolgerà la rappresentazione del presepe vivente.

Infine, il 6 gennaio la “Notte bianca della Befana” con consegna delle calze in Via Vittorio Veneto con l’animazione di “artisti di strada a tema”.