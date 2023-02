Maglie Napoli a Valle di Maddaloni. Undici maglie dei calciatori del Napoli appese in strada nel piccolo paesino del Casertano. L’immagine sta facendo il giro dei social nelle ultime ore ed arriva da Valle di Maddaloni, piccolo paesino campano con poco meno di 3mila residenti.

“La strada è addobbata anche con bandiere azzurre per omaggiare gli uomini di Spalletti. Buongiornoooo !!!! A Largo San Rocco iniziano i preparativi. Seguite l’onda, coloriamoci di azzurro !!“, è il commento al post su facebook.

Sagome ai Quartieri Spagnoli

Le sagome dei calciatori del Napoli a grandezza naturale sui gradini dei Quartieri Spagnoli. Mancano 14 turni al termine del campionato di Serie A, condotto dagli azzurri con un vantaggio tale sull’Inter, 18 punti, da spingere molti a mettere da parte la scaramanzia per dare il via alle precocissime fasi iniziali di una festa scudetto. E così sono già apparse le bandiere con il tricolore recante il numero 3, oltre all’originale installazione della formazione tipo del Napoli, Spalletti compreso. Le sagome dei calciatori del Napoli si trovano sulle scale di Vico Colonne a Cariati, in prossimità della cosiddetta piazzetta Maradona, dove si trova il celebre murale dei Quartieri Spagnoli di via Emanuele Del Deo, divenuto una sorta di santuario di Diego dopo la sua morte.