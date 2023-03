Matese Express, arriva il treno da Napoli al parco naturalistico: biglietto con escursioni

Arriva il Matese Express, un treno che collega Napoli all’Alto Casertano al confine con Sannio e Molise. A partire dall’8 aprile 2023 ci sarà un treno che collegherà le due aree, quella del Napoletano a quella del Casertano e che permetterà agli utenti di trascorrere una giornata nel verde del Parco Regionale del Matese.

Matese Express, un treno da Napoli

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra Eav, Parco regionale del Matese, Regione Campania e Alma Campania Experience. Il primo annuncio ci fu il 21 febbraio scorso, in occasione dell’entrata sulla scena di 7 nuovi treni (5 di recente realizzazione, 2 rigenerati) per la tratta conosciuta una volta come “ferrovia Alifana”. A Piedimonte Matese c’erano il governatore Vincenzo De Luca e il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio che avevano anticipato il nuovo servizio.

Come riporta ilcorrieredelmezzogiorno.it, il titolo del viaggio però viene abbinato alla possibilità di un’escursione nel parco o di una visita guidata a musei ed abbazie. Ulteriori dettagli al riguardo verranno illustrati nei prossimi giorni: un’iniziativa che abbinerà il trasporto all’offerta turistica per rilanciare i luoghi della Campania meno conosciuti.

Il Parco Regionale

La zona del Parco Regionale del Matese è ricca di storia e di natura. Il Matese si estende per oltre sessanta chilometri, a cavallo tra Campania e Molise. Si tratta di un’area ricca di flora e di fauna, ma non solo: qui è possibile svolgere anche tante attività sportive. Dal volo all’arrampicata, dall’escursionismo alla speleologia, dal torrentismo allo sci.

E ancora pagaia in canoa o kayak sui laghi e sui fiumi, parapendio e deltaplano in primavera estate e in inverno gare di fondo, di discesa e di snowboard.