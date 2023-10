VIDEO/ Castellammare in festa dopo la vittoria della Juve Stabia sulla Turris

Il derby è della Juve Stabia. Dopo un sabato sera da lupi sotto la pioggia battente del Liguori, le vespe espugnano Torre del Greco battendo la Turris per 1-2. Decisive le reti di Erradi nel primo tempo e Mignanelli nel secondo. I corallini nonostante l’uomo in meno cercano di rimontarla dimezzando lo svantaggio con Pugliese che sigla un eurogol in rovesciata ma sul più bello De Felice si fa ipnotizzare dagli undici metri da Thiam, regalando il successo agli ospiti. La Juve Stabia vola anche in classifica, proiettandosi sempre più prima a ventuno punti. Dall’altra parte la Turris si ferma all’ottavo posto a quota tredici aspettando i risultati odierni.

Castellammare in festa, la Juve Stabia batte la Turris nel derby

Al termine della partita, molti tifosi della Juve Stabia si sono riversati in strada per festeggiare la propria squadra, il momento è da sogno con il primo posto in solitaria e la vittoria nel derby che mancava da un anno e mezzo. La festa è poi continuata quando è arrivato il pullman delle vespe da Torre del Greco dopo la mezzanotte. Tra bandiere, striscioni e cori, la città si è accesa ed ha ringraziato i propri beniamini che hanno lottato in campo conquistando i tre punti in un Liguori bollente e che si aspettava di più dalla propria squadra. La Juve Stabia dunque è sempre più prima a ventuno punti e tenta la prima fuga sulle altre, tra cui solo il Benevento all’ultimo minuto ha vinto mentre tutte le altre hanno perso punti. Per Pagliuca però l’obiettivo rimane la salvezza, ma ora come ora, la città sogna qualcosina in più, nonostante il campionato sia solo alla nona giornata.