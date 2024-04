Pochi minuti per trasformare un sogno in realtà. Allo stadio Raffaele Solaro di Ercolano ieri, 14 aprile 2024, Raffaele Esposito ha fatto il suo esordio nel campionato di Eccellenza a soli 15 anni e 91 giorni. Nato il 13 gennaio del 2009, il giovanissimo esterno sinistro è stato lanciato in campo da mister Gigi Squillante nei minuti finali della sfida tra i padroni di casa dell’Ercolanese e l’Afragolese (1-2 il risultato finale).

Ercolanese, esordio a 15 anni per Esposito: è il più giovane in 100 anni di storia del club

Un giorno che non dimenticherà mai il ragazzo con la maglia numero 19, così come sottolineato dal direttore tecnico del settore giovanile del club vesuviano Marco Attanasio: “Erano un po’ di giorni che mister Squillante aveva posto l’attenzione su tre calciatori dell’Under 15. Oltre a Raffaele, si era informato anche sul capitano Giuseppe Celentano, difensore centrale, e sul centrocampista Antonino Staiano“.

Ma l’unico ad aver compiuto 15 anni, e quindi convocabile, era proprio Esposito: “Quando è arrivata la convocazione è stata una gioia per tutto il gruppo. Abbiamo velocemente chiesto una deroga alla FIGC, prontamente rilasciata”.

Un orgoglio per l’intero movimento. “Sugli spalti era presente l’intera scuola calcio. Raffaele non si è però fatto prendere dall’emozione, anzi ha lasciato il campo arrabbiato per il risultato”.

In 100 anni di storia dell’Ercolanese, Raffaele Esposito è stato il più giovane calciatore ad esordire in prima squadra dal campionato di Eccellenza in sù. Una soddisfazione per società, compagni di squadra, parenti e amici che ha già avuto un eco importante nella precoce carriera del ragazzo: “Nei prossimi giorni sosterrà uno stage per una società professionistica campana. Non vediamo l’ora”.