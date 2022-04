Dopo il grande successo di Pasqua e Pasquetta con il boom di turisti nei luoghi della cultura e dell’arte, il Ministero dei Beni Culturali ha deciso di tenere aperti i musei anche in occasione del 25 aprile. Ci sarà infatti un lungo ponte, considerato che la festa della liberazione cade di lunedì, che consentirà agli amanti dell’arte di visitare le bellezze della nostra terra.

PER IL 25 APRILE MUSEI E LUIGHI DELLA CULTURA APERTI

Come reso noto dal Mic in un comunicato:

“In occasione della festa della Liberazione, i musei, i parchi archeologici e i monumenti dello Stato resteranno aperti in via straordinaria per la giornata di lunedì 25 aprile. Per verificare le modalità di visita è possibile consultare la pagina del sito del Ministero della Cultura. Si ricorda infine che per l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita“.

L’ELENCO DEI MUSEI CAMPANI APERTI

Al momento l’elenco è in corso di aggiornamento. Aperti sicuramente saranno: l’Area archeologica del Teatro romano di Benevento; il Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio (BN); il Museo archeologico dell’antica Allifae

Alife (CE); il Museo archeologico di Calatia, Maddaloni (CE); l’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere (CE); il Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo due Santa Maria Capua Vetere (CE); il Teatro romano e il Museo archeologico di Teanum Sidicinum di Teano; la Grotta Azzurra di Anacapri; la Certosa di San Giacomo di Capri (NA); Villa Jovis di Capri (NA), il Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica Ercolano (NA); il Museo archeologico nazionale di Napoli

Napoli (NA); la Certosa e Museo di San Martino Napoli (NA); Palazzo reale, Il Museo e Real Bosco di Capodimonte.