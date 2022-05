Napoli, in 4 sullo scooter e un solo casco: ci sono anche due bambini piccoli

Non c’è mai limite al peggio. Dopo le due donne su un motorino con in braccio un neonato, ora è la volta di una coppia con i due figli al seguito. In 4 sullo scooter con un solo casco per giunta.

In 4 sullo scooter a Napoli

E’ la denuncia fatta al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli da un utente: “Consigliere, anche alcuni cittadini stranieri si stanno adattando al malcostume di certi napoletani incivili e selvaggi: 4 in scooter ed un solo casco“.

Che siano extracomunitari conta poco, dato che è un’abitudine diffusa anche tra i cittadini partenopei. In 4 su un solo scooter, senza casco e con a bordo due bambini.

Sul motorino con un neonato in braccio: denunciate agli assistenti sociali

E’ di un paio di settimane fa il video segnalato al consigliere Borrelli in cui si vedono due donne sul motorino a Calata Capodichino senza casco con in braccio un neonato di pochi mesi.

“Ho viaggiato per passione più di 50 paesi, non ho mai visto una scena del genere”, dice l’utente.

“Siamo davvero senza parole. Certe persone agiscono senza alcun criterio, mettere a rischio un bambino così piccolo è da sconsiderati e da stupidi. Abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e all’assistenza sociale. Scene del genere proprio non le tolleriamo e siamo stufi di vederle, ora basta”- sono le parole di Borrelli e del conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.