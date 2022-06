Napoli è da sempre legata a Bud Spencer. L’attore che è diventato famoso grazie ai film con Terence Hill ha spesso espresso il suo amore per la città partenopea di cui è stato fatto anche cittadino onorario. A Livorno è stata costruita una statua a grandezza naturale che lo ricorda e ora anche Napoli vuole rendergli omaggio. Impossibile dimenticare il gigante buono anche se sono passati sei anni dalla sua morte.

NAPOLI, UNA PIAZZA PER BUD SPENCER

Come reso noto dall’Ansa, il consigliere comunale Gennaro Papais ha proposto di intitolare una Piazza a Bud Spencer:

“Il prossimo 27 giugno ricorreranno sei anni dalla morte di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, attore, sceneggiatore, produttore nonché icona italiana nel mondo e l’amministrazione comunale di Napoli non può esimersi dal conferimento di un doveroso tributo attraverso l’intitolazione di una piazza. È stato una leggenda per una intera generazione, ha dato lustro alla nostra città in tutto il mondo e nel corso delle interviste anteponeva la napoletanità all’italianità“.

PARTITO L’ITER

Ogni proposta deve essere vagliata dalla Commissione Urbanistica del Comune di Napoli presieduta dal presidente Massimo Pepe che sempre alle agenzie di stampa spiega:

“Accolgo con grande piacere la richiesta del collega Paipais a sei anni ormai dalla morte del noto attore Bud Spencer. Bud Spencer lo ricordiamo come attore ma è stato anche un campione italiano di nuoto, uno sceneggiatore e un produttore televisivo di successo. Ricordarlo è il minimo che possiamo fare per un cittadino napoletano che ha dato tanto al nostro Paese ed alla nostra città in questo senso andrà il lavoro che faremo in commissione urbanistica con delega alla toponomastica“