Spiacevole episodio è capitato ieri pomeriggio ad un infermiere del 118 e all’autista di un’ambulanza di Napoli. Ignoti hanno infatti rubato il cellulare e uno zaino mentre il personale medico si trovava a casa di un uomo per soccorrerlo. Un gesto che ha lasciato l’amaro in bocca.

NAPOLI, RUBATO CELLULARE E ZAINO DI UN’INFERMIERE DA UN’AMBULANZA

Tutto è accaduto a Napoli in pieno centro storico e di giorno, davanti quindi a molti passanti. La denuncia è arrivata attraverso la pagina social dell’Associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘ che scrive in un post:

“Furto ai danno dell’ambulanza del Chiatamone! È successo oggi pomeriggio, alle ore 18.09 l’ambulanza 118 del Chiatamone è intervenuta presso Vico Rosario di Palazzo a Napoli per un paziente covid positivo.

L’equipaggio è stato impegnato per diversi minuti a casa del paziente, una volta rientrati in ambulanza, alle ore 19.30, l’amara scoperta……. sconosciuti hanno prelevato dal mezzo di soccorso il cellulare dell’autista soccorritore e lo zaino dell’infermiere. Non bastavano le aggressioni…..adesso anche vittima di furti…… L’equipaggio ha sporto regolare denuncia. Complimenti ai ladri! Questo furto vi fa davvero onore! I ragazzi ai quali avete rubato gli oggetti personali lavorano 12 ore per circa 50 euro! Sdegno totale!“.

LE AGGRESSIONI

Purtroppo nonostante una legge per tutelare medici e infermieri, sono sempre di più le aggressioni al personale sanitario. L’ultima è avvenuta a fine maggio e ha dell’incredibile: un medico è stato picchiato perché non ha voluto fare un certificato di malattia. Motivazioni sempre più futili che spingono i pazienti a reagire con violenza contro chi invece è lì per aiutarli.