VIDEO/ Napoli, controllore picchiato da un ragazzo. Borrelli: “Non aveva il biglietto”

Una lite tra un ragazzo ed un controllore dove quest’ultimo ha la peggio, venendo scaraventato a terra dal giovane, a via Marina. Il video sta facendo il giro di Facebook in quanto pubblicato dal consigliere regionale Borrelli, tuttavia al momento non si riescono ad avere notizie certe su quanto accaduto. Ma andiamo con ordine.

Lite tra un controllore e un ragazzo: vicenda chiarire

Borrelli afferma che la contesa tra i due sarebbe nata perché il ragazzo era sprovvisto del biglietto: “Napoli, non ha il biglietto del tram ed aggredisce il controllore che lo aveva fatto scendere”, così ha scritto il consigliere che però poi ha aggiunto: “Attendiamo riscontri su quanto ci è stato segnalato”. Nel frattempo la vicenda è diventata virale e tanti utenti si sono scagliati contro il ragazzo, le istituzioni, arrivando perfino a invocare l’esercito in una città “fuori controllo” come Napoli.

Il video – condiviso in origine sul canale Telegram di “Welcome to Favelas” – parte quando la lite fisica è già in atto, perciò non è possibile attualmente stabilire chi abbia cominciato o provocato, eventualmente. Fa bene dunque Francesco Emilio Borrelli ad essere cauto e condannare ad ogni modo la violenza. “Abbiamo chiesto verifiche e delucidazioni su questo episodio – aggiunge – Se il motivo dell’aggressione fosse confermato sarebbe gravissimo. Quando le cose verranno chiarite potremo esprimerci con maggiore precisione ma è comunque evidente quanto la violenza sia diventata oramai la prima ‘forma di comunicazione’ dalla nostra società e questo è avvilente ed allarmante. Bisogna assolutamente correre ai ripari ed invertire la rotta”.