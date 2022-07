A Napoli 202 persone ogni 1000 abitanti hanno il Reddito di Cittadinanza: è record in Italia

A Napoli e in provincia sono 202 persone ogni mille abitanti a percepire il Reddito di Cittadinanza. E’ il dato record in Italia riportato dal corrieredelmezzogiorno.it.

Reddito di Cittadinanza, il dato record a Napoli

Nel mese di giugno 2022 — stando al dossier Istat diffuso — le famiglie beneficiarie in Italia, sono state circa 1,15 milioni (1,03 milioni hanno usufruito del Rdc, quasi 120 mila della Pdc); oltre 2,46 milioni i cittadini interessati (2,32 milioni sul fronte Rdc), per un importo medio erogato a livello nazionale di quasi 551 euro (583 euro RdC e 275 per la Pdc). La distribuzione per aree geografiche vede 436 mila nuclei beneficiari al Nord, 334 mila al Centro e quasi 1,7 milioni nell’area Sud e Isole. In Campania sono state quasi 255 mila le famiglie che hanno percepito l’assegno di Rdc o Pdc.

L’importo medio erogato in Campania è di 616,09 euro. Il più alto d’Italia (dato medio 550,84).

I percettori di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza in Italia sono 2,14 milioni di cittadini italiani, 227 mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno Ue e 87 mila cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori (360 mila, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l’importo medio mensile è di 682 euro, e va da un minimo di 589 euro per le famiglie di due persone a 743 euro per quelle composte da cinque persone. I nuclei con presenza di disabili sono quasi 193 mila, con quasi 434 mila persone coinvolte. L’importo medio è di 486 euro, con un minimo di 377 euro per i nuclei composti da una sola persona a 704 euro per quelli composti da cinque persone. Le revoche nel periodo gennaio-giugno 2022 hanno riguardato quasi 34 mila nuclei.