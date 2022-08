Napoli, turista fa il bagno nella Fontana del Carciofo. Il video diventa virale sui social. Borrelli (Europa Verde): “Moda incivile seguita adesso anche dagli stranieri. Inaccettabile assenza di controllo in città”

Turista fa bagno nella Fontana del Carciofo

“Sta diventando virale il video che immortala un turista inglese mentre fa il bagno di sera nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento e si intrattiene in pantaloncini a parlare con alcuni ragazzi in scooter che lo riprendono. Lo stesso Prefetto dopo l’ultimo episodio di una rapina con pistola a un turista aveva annunciato controlli maggiori che a quanto pare non sono stanno avvenendo. Una moda stupida e incivile quella di fare il bagno nelle fontane monumentali che adesso sembra aver contagiato anche i turisti. Quello che trovo inaccettabile è l’assoluta assenza di controllo in una piazza così centrale della città, a pochi metri dalla Prefettura e dai palazzi delle istituzioni, che ultimamente è stata teatro di numerosi episodi criminali ai danni di turisti e cittadini. L’assenza di controlli evidentemente favorisce comportamenti irresponsabili, incivili e criminali offrendo un’immagine degradante di una città che non riesce a difendere e a tutelare i suoi tesori monumentali e la sicurezza dei cittadini”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video da cittadini indignati.

La storia della fontana

E’ tra le fontane più viste e ammirate da chiunque giunga nell’urbe partenopea (essendo collocata in piazza Trieste e Trento, a pochi passi da siti celeberrimi e visitatissimi come Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo e Galleria Umberto I).

Fu fatta costruire nel 1955 e inaugurata il 29 aprile dell’anno seguente dall’allora sindaco di Napoli Achille Lauro. Si trattò, però, di un ripiego. Nei progetti preliminari del Comune, in piazza Trieste e Trento doveva essere trasferita la Fontana di Monteoliveto (e forse per il monumento sarebbe stato meglio…), ma quando il Consiglio Superiore delle Belle Arti bocciò l’ipotesi, il sindaco Lauro affidò l’incarico di realizzare ex novo una fontana agli ingegneri Carlo Comite, Mario Massari e Fedele Federico.

La struttura è composta da una grande vasca circolare collocata nel mezzo di un giardinetto, che funge da rotonda. Al centro della vasca principale, una tazza contiene l’acqua che zampilla da un vaso a forma di corolla floreale. E proprio alla particolare conformazione di quest’ultimo elemento si deve il nomignolo della fontana: del Carciofo.