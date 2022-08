ANM, aumenta il costo di metro e bus: come utilizzare i vecchi biglietti

A partire da oggi 1° agosto aumenterà il costo del biglietto ANM di 10 centesimi. Il rincaro è dello 9,09% e l’ultimo aumento risale al giugno 2017.

ANM, aumentano le tariffe

Il biglietto di ANM passa così da 1,10 euro a 1,20 euro e serve ad effettuare una corsa singola su un autobus, metropolitana Linea 1 e le funicolari Mergellina, Montesanto, Centrale e Chiaia. L’aumento di 10 centesimi del biglietto ANM è stato giustificato dalla messa in servizio del nuovo treno della Linea 1 a partire da settembre 2022, che dovrebbe migliorare il servizio della metropolitana di Napoli portando i tempi di attesa tra una corsa e l’altra a 5-7 minuti.

Come fare con i vecchi biglietti

I vecchi biglietti ANM continueranno ad essere validi per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte personali.

Treni nuovi, prove tecniche

Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile la metropolitana di Napoli si fermò per due giorni per le prove dei treni nuovi. Lo aveva comunicato il Comune di Napoli.

L’agenzia per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie Ansfisa, dopo articolate interlocuzioni con il Comune di Napoli, ANM e il produttore dei treni CAF, aveva dato il via alle prove sul circuito della Linea 1. Una cosa assurda se si considera che si trattava di giorni feriali, in cui lavoratori e studenti devono spostarsi grazie ai mezzi pubblici. Inoltre si parla della linea più frequentata dai napoletani. La denuncia arrivava da Nino Simeone, Presidente della Commissione Mobilità, infrastrutture e trasporti del Consiglio comunale di Napoli.