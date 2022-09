La Regina Elisabetta a San Gregorio Armeno: spuntano le statuine della sovrana per il presepe

La Regina Elisabetta è scomparsa da neanche ventiquattro ore e a San Gregorio Armeno (Napoli) sono comparse già le statuine per il presepe che la ritraggono nei suoi famosi e coloratissimi outfit.

Regina Elisabetta, statuine per il presepe

Ieri pomeriggio Buckingham Palace ha dato l’annuncio ufficiale della morte della sovrana ed il mondo si è stretto attorno alla famiglia reale per darle il cordoglio. A Napoli si lavorava già per fare una statuina per omaggiare in tempi record la sovrana più longeva d’Inghilterra, simbolo di un’epoca che non tornerà più.

Nella bottega del maestro Michele Buonincontro è stata realizzata la statuina e da oggi è già esposta al pubblico ed in vendita sul suo sito.

Non è la prima volta che a San Gregorio Armeno si rende omaggio ad un personaggio famoso. Una delle ultime fu Raffaella Carrà, l’anno scorso quando scomparve. La città di Napoli ha voluto omaggiarla attraverso l’opera di Genny Di Virgilio, maestro d’arte del presepe, che ha voluto ricordarla dedicandole una delle consuete statuine.

La regina amava la nostra cucina tipica

La Regina Elisabetta è scomparsa ieri all’età di 96 anni lasciano un intero popolo nello sconforto. Dopo oltre settant’anni di regno la sovrana più longeva del Regno Unito se n’è andata lasciando il trono al suo primogenito che da oggi si chiamerà Re Carlo III d’Inghilterra. La sua proclamazione avverrà oggi, giorno dopo del decesso della regnante e giorno in cui si terrà il suo primo discorso da re. La salma della sovrana dovrebbe arrivare a Londra tra sabato e domenica sul treno reale e i funerali si svolgeranno fra circa dieci giorni. La Regina Elisabetta ha viaggiato tanto nella sua lunga vita, tra le sue tappe c’è anche Napoli e Pompei. Amante della nostra terra e dei nostri prodotti tipici si faceva spedire direttamente dalla Campania la mozzarella di bufala, il fico ed il carciofo cilentano.