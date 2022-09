Conte: “Renzi e Meloni nun teneno scuorno, prendono 500 euro al giorno e fanno la guerra ai poveri”

Giuseppe Conte a Napoli. Il leader del Movimento 5 Stelle, ha chiuso la campagna elettorale a Napoli. Un bagno di folla e ad accoglierlo molti percettori di reddito di cittadinanza.

Giuseppe Conte a Napoli: bagno di folla

“Mi fa specie che Renzi, Meloni e altri, che guadagnano 500 euro al giorno, facciano la guerra ai poveri – ha detto il leader del M5S – a Napoli si dice ‘nun teneno scuorno’. Hanno approvato l’aumento degli stipendi per i dirigenti pubblici, stipendi che erano già da 10 mila euro netti al mese, e poi se la prendono con chi riceve 500 euro perché non ha come sopravvivere? Vergogna“.

Conte ha parlato anche della guerra in Ucraina, il Movimento 5 Stelle è tra i pochi partiti a non sostenere l’invio delle armi all’Ucraina. “Al di là della sceneggiata del referendum sono molto preoccupato – ha spiegato l’ex presidente del consiglio – la strategia di Washington, sostenuta da Letta e Meloni che hanno indossato l’elmetto, ci sta portando ad uno scenario di guerra incontrollabile, chiedo a chi ha sostenuto questa strategia: ‘diteci adesso come ne usciamo‘”.

Sulla guerra in Ucraina e sul RdC

Sulla Russia “Parliamo di una superpotenza che ha un arsenale nucleare, chimico batteriologico, ecco perché vorrei dire a chi ha sposato questa strategia: diteci ora come uscirne, finora ci avete spiegato come entrarci. La colpa è di Putin, ma ora importante è capire come uscirne“. Per Conte si tratta “di una guerra che rischia di essere senza limiti e confini, non voglio consegnare ai nostri figli e alle generazioni che verranno una guerra che durerà per decine di anni con il mondo spaccato a metà: da un lato il fronte occidentale e dall’altro Russia, Cina, India e il resto della popolazione mondiale”.

E sull’accusa di voto di scambio col reddito di cittadinanza: “È un’accusa ridicola perché stiamo parlando di un sistema di protezione sociale che esiste in tutti i Paesi occidentali, noi lo abbiamo introdotti tardi”.