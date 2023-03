Napoli a ferro e fuoco, tifosi tedeschi devastano 5 bus: autista colpito ad un occhio

Autista Anm ferito. Napoli devastata dai tifosi dell’Eintracht Francoforte. Un autista di bus è rimasto ferito durante la guerriglia urbana che si è scatenata ieri pomeriggio, poco prima della partita di Champions League. Il dipendente Anm è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.

Autista Anm ferito negli scontri

A denunciare l’accaduto è stato Marco Sansone, sindacalista Usb: “E purtroppo arriva anche la notizia del ferimento, per fortuna sembrerebbe non grave, di un operatore d’esercizio alla guida degli autobus ANM che trasportavano i tifosi tedeschi.

Pare che frammenti di vetro provocati dal lancio di un corpo contundente contro un finestrino abbiano ferito ad un occhio l’autista, il quale è stato trasportato presso l’ospedale dei Pellegrini di Napoli per accertamenti“.

La stessa Usb “in relazione a quanto accaduto oggi (ieri, ndr), a tutela del diritto alla sicurezza dei lavoratori ANM, proclama sciopero immediato di protesta contro il ferimento degli autisti ed il danneggiamento dei mezzi aziendali.

INVITIAMO, PERTANTO, TUTTI GLI AUTISTI DELL’ANM A RIENTRARE NEI RISPETTIVI DEPOSITI DI APPARTENENZA“.

La denuncia

Nella guerriglia sono stati devastati anche 5 bus dell’Anm: i finestrini sono esplosi sotto il lancio di pietre, cubetti di porfido e altro. Per Nino Simeone, presidente della commissione trasporti, “al prossimo Consiglio Comunale del 22 Marzo, presenterò un ordine del giorno con il quale chiederemo il risarcimento economico e morale alla Uefa, al Governo Tedesco e al Ministero degli Interni italiano, per i danni d’immagine subiti dalla nostra città, piena di turisti provenienti da tutto il mondo, e per i danni economici subiti dalle varie attività commerciali del centro storico, compresi i cinque mezzi pubblici di Anm, distrutti da questi quattro cialtroni di nazionalità tedesca ai quali è stato consentito di mettere piede a Napoli senza averne titolo morale e senza biglietto dello stadio”.