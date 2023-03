Lavori in Tangenziale a Napoli, chiusure da lunedì a sabato: gli orari

Lavori in Tangenziale a Napoli. Chiuderà in orari notturni per consentire le operazioni agli addetti ai lavori nella città.

Lavori in Tangenziale a Napoli: gli orari

– dalle ore 23,00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiuso il tratto autostradale “Doganella/Capodimonte” in direzione Pozzuoli con conseguente uscita obbligatoria “Doganella” in direzione Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalle autostrade possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Capodimonte” con percorso alternativo: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via S. Teresa degli Scalzi, Corso Amedeo di Savoia, via Capodimonte), gli svincoli d’ingresso in direzione Pozzuoli di “Capodichino/aeroporto”, “Doganella/viale Maddalena” e “Corso Malta” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e dalla SS162/Dir, ingresso alternativo consigliato “Capodimonte”) e le Aree di Servizio AGIP “Doganella ovest” ed ESSO “Scudillo ovest”.

– dalle ore 22,00 del 20 e 21 marzo 2023 alle ore 6,00 dei giorni successivi, nello svincolo d’uscita “Vomero”, verrà chiusa la rampa d’uscita in direzione “via Cilea” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata direzione “via Caldieri”).

– dalle ore 23,00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo d’ingresso “Arenella” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Camaldoli”).

– dalle ore 22,00 del giorno 20 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiusa l’Area di Servizio AGIP “Agnano ovest”.

– dalle ore 23,00 dei giorni 20 e 21 marzo 2023 alle ore 6,00 dei giorni successivi verrà chiuso lo svincolo d’uscita “Arenella” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dall’asse autostradale, uscita alternativa consigliata “Camaldoli”).

– dalle ore 23,00 dei giorni 21, 22 e 24 marzo 2023 alle ore 6,00 dei giorni successivi e dalle ore 1,00 alle ore 6,00 del giorno 24 marzo 2023 verrà chiuso il tratto autostradale “Camaldoli/Arenella-Zona Ospedaliera” in direzione autostrade con conseguente uscita obbligatoria “Camaldoli” in direzione autostrade (per i veicoli provenienti da Pozzuoli possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Arenella” con percorso alternativo: via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, Piazza Medaglie D’Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei) e lo svincolo d’ingresso “Camaldoli” in direzione autostrade (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Arenella”).

– dalle ore 23,00 dei giorni 21, 22, 23 e 24 marzo 2023 alle ore 6,00 dei giorni successivi, nello svincolo d’uscita “Vomero”, verrà chiusa la rampa d’uscita in direzione “via Pigna” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata direzione “via Caldieri”).

Da martedì a sabato

– dalle ore 22,00 dei giorni 21 e 22 marzo 2023 alle ore 6,00 dei giorni successivi, dalle ore 1,00 alle ore 6,00 del giorno 24 marzo 2023 e dalle ore 23,00 del giorno 24 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiuso il tratto autostradale “Fuorigrotta/Italia ‘90” (bretella di collegamento via Agnano agli Astroni/Tangenziale) in direzione Pozzuoli con conseguente uscita obbligatoria “Fuorigrotta” in direzione Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalle autostrade possibile rientro consigliato alla bretella di collegamento via Agnano agli Astroni/Tangenziale denominata “Italia ‘90” con percorso alternativo: via Cintia, via Terracina, via Nuova Agnano, via Agnano agli Astroni) e lo svincolo d’ingresso “Fuorigrotta” in direzione Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato alla bretella di collegamento via Agnano agli Astroni/Tangenziale denominata “Italia ‘90”).

– dalle ore 23,00 del giorno 22 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo d’ingresso “Capodimonte” provenienza viale Colli Aminei (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Capodimonte” da Museo Nazionale/Corso Amedeo di Savoia).

– dalle ore 23,00 del giorno 22 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo d’uscita “Capodimonte” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dall’asse autostradale, uscita alternativa consigliata “Zona Ospedaliera”).

– dalle ore 23,00 del giorno 23 marzo 2023 alle ore 6,00 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo d’ingresso “Capodimonte” provenienza Museo Nazionale/Corso Amedeo di Savoia (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Capodimonte” da viale Colli Aminei).