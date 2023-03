Jerry Calà: “Medici napoletani straordinari mi hanno salvato la vita. Non dimenticherò mai Napoli”

Jerry Calà è stato dimesso. L’attore ha raccontato il dramma che lo ha colpito a “La vita in diretta” ieri pomeriggio.

Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica napoletana

Il noto attore ha parlato in diretta alla trasmissione di Rai Uno a pochi giorni dall’infarto che lo ha colpito in un hotel di Napoli nella notte tra venerdì e sabato. Alberto Matano ha ospitato in collegamento telefonico l’artista che ha raccontato: “Per fortuna i danni sono stati minimi, le coronarie potevano avere dei danni irreversibili ma per fortuna non è andata così. Questa è stata una squadra di medici straordinaria che mi ha salvato la vita“.

“Erano tutti miei fan e mi chiedevano il tormentone ‘Libidine’”, ha detto. Nelle scorse ore ha già lasciato la struttura ospedaliera di Napoli presso la quale è stato operato per uno stent coronario. “Finalmente sto bene e sono stato dimesso a pieni voti dalla clinica di Napoli dove hanno fatto un lavoro stupendo, non ho mai visto tanta velocità” ha raccontato.

“In sala operatoria mi dicevano ‘Ti offendi se ti chiediamo libidine?’ e loro si ammazzavano dal ridere, senza nulla togliere alla precisione con cui mi hanno salvato la vita. E’ stata una serata che certamente non dimenticherò mai più per tutta la vita. Così come non dimenticherò mai Napoli, dove ho scelto di ambientare il film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’, città che anche Mara ama molto, poi ne parleremo più avanti. Ora devo fare un po’ di vita da pensionato vero”, ha concluso.