Chi è Stefania Russolillo, la vicina della mamma di Donato uccisa: “Mi sono solo difesa”

Si chiama Stefania Russolillo la 47enne fermata dalla Polizia a seguito dell’omicidio di Rosa Gigante, sua vicina di casa e mamma di Donato De Caprio, il salumiere della Pignasecca divenuto molto popolare sui social. La donna avrebbe fornito una confessione parziale raccontando la sua versione dei fatti.

Chi è Stefania Russolillo accusata dell’omicidio di Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio

La Russolillo, stando a quanto si apprende, sarebbe la vicina di casa della vittima. Pare che tra loro non scorresse buon sangue anche se l’indagata smentisce l’ipotesi circolata su presunti dissidi avvenuti in precedenza. “Rosa era convinta che le rubassi la posta”: questa la versione fornita dall’accusata, resa nota da Il Corriere del Mezzogiorno.

Un’ipotesi che sembra trovare riscontro nelle indagini: sembra che Rosa si lamentasse spesso di non aver ricevuto la posta, convinta che Stefania gli rubasse la corrispondenza. Per questo motivo la vittima l’avrebbe invitata in casa sua per chiederle spiegazioni e chiarire la vicenda.

Le due donne avrebbero, così, iniziato a discutere fino ad arrivare al tragico epilogo ormai noto. La Russolillo ha raccontato: “Rosa mi ha aggredito e io mi sono difesa”. Avrebbe poi fornito una confessione parziale, seguita da tanti “non ricordo”.

La lite, dunque, sarebbe scaturita per futili motivi, culminata con la brutale aggressione della 72enne. Secondo le prime ricostruzioni chi l’ha uccisa avrebbe tentato di dare fuoco al corpo, dopo percosse e martellate. Un filo di ferro era legato al collo della vittima.

Intanto proseguono le indagini per risalire all’esatta dinamica della tragedia e giungere all’eventuale convalida del fermo nei confronti dell’indiziata. Resta il dolore per una perdita così brutale quanto assurda che ha colpito uno dei volti noti della piattaforma Tik Tok.