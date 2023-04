Martellate, cavo al collo e fiamme: come è stata uccisa la mamma di Donato De Caprio

Napoli – Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Rosa Giglio, la mamma del celebre salumiere napoletano Donato De Caprio, che sarebbe stata uccisa a Pianura, al culmine di una lite, probabilmente dalla vicina di casa: su di lei ricadono i primi dubbi degli inquirenti, per questo è stato emesso a suo carico un decreto di fermo con l’accusa di omicidio.

Come è morta la mamma di Donato De Caprio e le parole della vicina

La donna, S. R. di 47 anni, stando all’ultimo aggiornamento diffuso dall’Ansa, avrebbe fornito una parziale confessione seguita da una serie di “non ricordo”. Nel corso dell’interrogatorio, durato sette lunghe ore, parlando della vittima, avrebbe invece rivelato: “La odiavo. Mi spiava, era una iena”.

La lite sarebbe scaturita per futili motivi: pare per un furto della posta che la vittima avrebbe prelevato direttamente dalla cassetta e altri presunti dispetti subiti dalla vicina accusata dell’efferato delitto. Nulla, tuttavia, lasciava presagire quello che sarebbe successo di lì a poco.

Stando a quanto emerso dalle prime indagini, infatti, la 72enne sarebbe stata aggredita brutalmente, colpita a martellate e con un filo di ferro intorno al collo. Chi l’ha uccisa avrebbe tentato anche di dare fuoco al suo corpo, lasciato riverso sul pavimento della sua abitazione.

Una vicenda che ha sconvolto l’intera cittadinanza e in particolare il figlio della vittima, Donato De Caprio, divenuto celebre sui social con la sua salumeria Con mollica o senza, situata in via Pignasecca. Attività che, come annunciato sui diversi canali ufficiali, resterà chiusa oggi per lutto.

Intanto proseguono le indagini per risalire all’esatta dinamica della tragedia e giungere all’eventuale convalida del fermo nei confronti dell’indiziata. Resta il dolore per una perdita così brutale quanto assurda che ha colpito uno dei volti noti della piattaforma Tik Tok.