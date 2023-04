Torna Vulcanica, la gara in bici d’epoca tra i luoghi più belli della città: il percorso

Il 23 aprile 2023 a Napoli torna la Vulcanica, la gara partenopea in bici percorsa prevalentemente su strade con sanpietrini che farà rivivere lo spirito del ciclismo d’altri tempi. Si tratta di uno degli eventi che fa parte del circuito Giro delle Regioni Ciclostoriche e che entra a far parte delle iniziative di primavera della mobilità dolce.

A Napoli torna la Vulcanica: la gara in bici tra le bellezze della città

Gli atleti gareggeranno con le loro bici d’epoca con l’obiettivo di proiettare gli spettatori verso un tuffo nel passato: tutto, dall’abbigliamento al percorso, contribuirà a dare un sapore autentico alla gara, senza tute tecniche né il supporto di particolari tecnologie.

L’appuntamento è per domenica, 23 aprile, alle ore 7:00 in Bicycle House presso la Galleria Principe di Napoli. Il percorso, lungo 40 chilometri con circa 700 metri di dislivello, darà modo ai partecipanti di ammirare le bellezze della città partenopea che sarà attraversata in lungo e in largo in tutto il suo splendore.

LEGGI ANCHE

Il Giro d’Italia torna a Napoli: percorso mozzafiato tra lungomare, Vesuvio e Costiera

Il Giro Rosa parte da Torre del Greco: un percorso spettacolare tra mare e Vesuvio

Passando per le meraviglie artistiche e paesaggistiche del luogo, saranno attraversati quartieri popolari e percorsi insoliti: dall’Orto Botanico al Real Albergo dei Poveri, dal Real Bosco di Capodimonte (con una sosta per ammirare il primo dei fantastici panorami della giornata) alla Sanità con sosta per gustare il fiocco di neve ed ai Quartieri Spagnoli presso la Fondazione Foqus.

Non mancherà un passaggio in piazza del Plebiscito, con la discesa dal Monte Echia, né al lungomare con lo spettacolo del Castel dell’Ovo. Proseguirà poi la risalita verso la collina di Posillipo con scorci unici affacciati sul Golfo di Napoli e discese fino al mare.