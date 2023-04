Il Giro Rosa parte da Torre del Greco: un percorso spettacolare tra mare e Vesuvio

Da Torre del Greco a Paestum, questo il percorso della prima tappa del Giro Mediterraneo in Rosa: l’evento di ciclismo femminile più importante d’Italia dopo il Giro Rosa prenderà il via venerdì 21 aprile dal quartiere torrese Leopardi.

Giro Mediterraneo in Rosa, Torre del Greco ospita la partenza

Ben 118 atlete, 17 squadre, 316 chilometri complessivi da percorrere in 3 tappe. Un evento che accende i riflettori anche sulla città del corallo che in questa edizione darà il via alla gara. Il raduno delle atlete è infatti previsto al villaggio allestito presso l’area F.lli Balsamo di Viale Europa in zona Leopardi alle ore 10.30 di questo venerdì 21 aprile. Alle 12 la presentazione delle squadre, per poi prepararsi alla partenza prevista per le 14.

Giro Mediterraneo in Rosa, il percorso della prima tappa

Le atlete partiranno da Leopardi, muovendosi su Via Nazionale in direzione Torre Annunziata, per deviare verso Trecase all’altezza del casello autostradale. La corsa interesserà Via Panoramica fino a Terzigno, per poi impegnare Via Passanti verso San Giuseppe Vesuviano. Il percorso proseguirà verso l’interno, attraversando i comuni di Poggiomarino, Striano, Sarno, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore prima di entrare nell’hinterland salernitano dove, seguendo la Litoranea, arriverà fino a Paestum.

Dal Vesuvio ai Templi, per la prima di tre tappe che si preannuncia spettacolare per i luoghi che attraversa. Ma anche sotto il profilo agonistico: il ciclismo al femminile è uno degli sport che ha fatto registrare negli ultimi anni il maggiore incremento in termini di ascolti televisivi e di appassionati. Complici i successi azzurri nella disciplina: le nostre cicliste hanno regalato all’Italia, nell’arco degli ultimi dodici mesi, il titolo mondiale con Elisa Balsamo, la medaglia di bronzo di Elisa Longo Borghini alle Olimpiadi di Tokyo e lo storico trionfo della stessa atleta di Verbania alla Parigi-Roubaix del 2022.

Ciclismo femminile in crescita, un’occasione di visibilità per il sud Italia

Successo in crescendo anche per il Giro Mediterraneo, che punta ad attraversare tutte le regioni del Sud Italia. L’obiettivo non è solo quello di premiare le atlete più forti. Ma, oltre a regalare uno spettacolo sportivo gratuito per tradizione agli appassionati, è quello di lavorare per la valorizzazione di questi ultimi. Non a caso, il sottotitolo scelto per il nuovo Giro Rosa del Mediterraneo è “Storia, percorsi, tradizioni, ambiente e natura”, a simboleggiare l’attenzione che gli organizzatori intendono dare al territorio e ai luoghi che ospiteranno le singole frazioni tappe dell’evento.

“E’ per noi motivo di orgoglio e soddisfazione veder partire dalla nostra città una manifestazione del genere” – dichiara Giuseppe Speranza, assessore allo sport del comune di Torre del Greco che ha patrocinato l’evento – “E questo testimonia che la nostra amministrazione non si è mai sottratta alla richiesta di valorizzare l’impegno degli atleti e degli appassionati di sport, per tutte le discipline“.