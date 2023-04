Turisti pazzi di Napoli, fiumi di persone al Largo Maradona: ora ci sono i tutor

Napoli continua a registrare un vero e proprio boom di turisti sia italiani che stranieri e tra le mete predilette dai visitatori c’è soprattutto il cosiddetto Largo Maradona, l’area con il grande murale dedicato al Pibe de Oro che da oggi si arricchisce del prezioso contributo di dieci tutor turistici, pronti ad accogliere e gestire la grande folla.

Napoli, folla al Largo Maradona: ora ci sono i tutor turistici

I dieci tutor turistici, con tanto di pettorine e cappellini del Comune di Napoli, saranno impegnati nelle strade dei Quartieri Spagnoli e soprattutto nell’area del murale di Maradona, meta di migliaia di cittadini e turisti provenienti da ogni parte del mondo.

L’obiettivo dell’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto Vedi Napoli e poi Torni, è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona, oltre al già noto murale, per meglio gestire il flusso di visitatori. Simili iniziative sono già pienamente attive al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all’interno degli infopoint.

“I tutor dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un’offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona” – spiega l’assessore al Turismo Teresa Armato.

Dopo un fine settimana di Pasqua da record, con fiumi di persone che hanno affollato le vie della città, Napoli si prepara ad avviare una stagione turistica sorprendente. Pare che, in vista dell’eventuale festa scudetto, siano già state effettuate migliaia di prenotazioni per il primo fine settimana del mese di giugno. Oltre alle bellezze della città anche il Calcio Napoli, con l’atmosfera di festa che si respira tra le strade, rappresenta un vero e proprio attrattore turistico.