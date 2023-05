VIDEO/ Napoli splende pulita dopo la festa Scudetto: decoro ripristinato in poche ore

La città di Napoli pulita e splendente dopo l’intensa festa per la conquista dello Scudetto. Una vittoria calcistica che si è trasformata anche in una vittoria della civiltà, visto che l’amministrazione comunale e le autorità non solo sono riuscite a garantire la sicurezza della popolazione, ma anche a ripristinare il decoro dei luoghi a poche ore dal termine della festa azzurra.

Napoli splende pulita dopo la festa Scudetto

Ricordiamo inoltre che è falsa la notizia della morte di una persona durante i festeggiamenti: si tratta di un fatto slegato dalla festa Scudetto, come ha affermato il Prefetto di Napoli il quale, anzi, si è complimentato con la cittadinanza per avere rispettato il piano traffico e sicurezza senza creare problemi. Un comportamento, quello dei partenopei, in realtà normale, ma che nostro malgrado dobbiamo sottolineare per l’odiosa consuetudine di certi organi di informazione di infangare la popolazione ad ogni occasione utile.

Nessun problema di ordine pubblico

Sulle operazioni di pulizia si è espresso l’assessore Santagada: “Dopo una notte di festa che ha visto più di un milione e mezzo di napoletani scendere in piazza per festeggiare questa importante vittoria, è partita una task force per ripristinare e ripulire la città. C’è stata una massiccia presenza di tifosi che giustamente hanno festeggiato. C’è un impegno da parte delle partecipate Asia e Napoli Servizi che l’amministrazione comunale ringrazia. Abbiamo avuto dei danni anche ad alcune aree verdi che avevamo da poco ripristinato, ma già da stamattina stiamo cercando di riprendere l’attività di manutenzione e ripristinarla quanto prima. Spero che gli eventuali ed altri festeggiamenti che seguiranno nei prossimi giorni possano essere sempre ricondotti all’interno di quelle che sono le regole di una Napoli civile”.