Napoli vince ai Nastri d’Argento, Filumena e Mare Fuori incantano: miglior film e serie TV

I Nastri d’Argento 2023 premiano Napoli: oltre al riconoscimento ottenuto da Mare Fuori, come “serie dell’anno”, a vincere nella categoria “miglior film TV” è Filumena Marturano, il capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato in chiave cinematografica con il duo Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

Ai Nastri d’Argento 2023 vince Napoli: tra Mare Fuori e Filumena

La rassegna, che vede oltre cento giornalisti cinematografici tra i giudici, si concluderà il prossimo 17 giugno, al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, con la premiazione ufficiale dei vincitori. Tra quelli già annunciati c’è la fiction partenopea dei record, Mare Fuori, incoronata come “serie dell’anno”.

Dopo i grandi numeri raggiunti con le prime stagioni, il cast è nuovamente sul set per registrare i nuovi episodi che dovrebbero andare in onda a partire dal prossimo inverno e, stando alle anticipazioni, non saranno privi di colpi di scena tra addii e nuove location: le prime indiscrezioni confermano l’uscita di scena di alcuni amati personaggi.

Un altro grande capolavoro partenopeo ha conquistato il riconoscimento come “miglior film TV”: si tratta di Filumena Marturano, il film tratto dalla commedia del grande Eduardo, trasmesso dalla Rai lo scorso dicembre, rivelandosi un vero e proprio successo.

Domenico e Filumena, interpretati da Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, hanno letteralmente incantato il pubblico, appassionando 3.467.000 spettatori pari al 21.5% di share. Come i ragazzi di Mare Fuori, anche il cast dell’opera eduardiana è pronto a tornare sul set per portare in scena un altro capolavoro: Napoli Milionaria. Ad anticiparlo è stato lo stesso protagonista, Massimiliano Gallo.

Tra i premiati c’è anche il regista partenopeo Paolo Sorrentino, guest star della migliore commedia Call my agent, già reduce da numerosi successi internazionali e pronto a lanciare un nuovo progetto che dovrebbe legarsi alla vittoria dello scudetto del Calcio Napoli. Sul sito dedicato alla kermesse è possibile consultare i nomi di tutti i vincitori dei Nastri d’Argento.