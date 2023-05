VIDEO. Napoli, via alle riprese di Mare Fuori 4. L’emozione di Rosa: “Sarà immensa”

Oggi a Napoli sono ufficialmente partite le riprese di Mare Fuori 4, la serie partenopea di successo che tornerà in televisione il prossimo inverno. Con il primo ciak cresce l’attesa del pubblico ma anche l’emozione dei personaggi che tornano a vestire i panni dei giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile.

A Napoli partite le riprese di Mare Fuori 4

“Cari fan di Mare fuori, siamo felici di annunciare che oggi iniziano le riprese della quarta stagione di Mare Fuori” – è il messaggio comparso sui canali social ufficiali della fiction, accompagnato da un video girato direttamente dal set.

L’annuncio è stato rilanciato anche dalla casa di produzione Picomedia: “Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Il cast torna a girare a Napoli, diretto nuovamente da Ivan Silvestrini”.

Grande l’emozione di Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci e che, stando alle anticipazioni del regista, rivestirà un ruolo di primo piano nei prossimi episodi. Sui social ha condiviso con i followers la sua emozione: “Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò in Mare Fuori 4. Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina. Spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest’anno. Non vedo l’ora di battere il primo ciak. She is coming back”.

L’ultima scena della terza stagione si è conclusa proprio con Rosa e Carmine (Massimiliano Caiazzo), sopresi da don Salvatore Ricci (Raiz) che mette la figlia dinanzi ad una dura scelta. L’episodio si conclude con uno sparo finale: non si sa se qualcuno sia rimasto ferito o addirittura morto.

“Il colpo finale non è andato a vuoto” – ha anticipato Silvestrini, lasciando presagire un possibile tragico sviluppo. Sul destino di Rosa non dovrebbero esserci dubbi così come un indizio social di Massimiliano Caiazzo fa ben sperare sul ritorno del suo personaggio. Non resta altro che attendere i nuovi episodi.