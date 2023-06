Napoli Milionaria in TV: via alle riprese del capolavoro di Eduardo con Gallo e Scalera

A breve partiranno a Napoli le riprese di Napoli Milionaria, la trasposizione cinematografica in tv della celebre commedia di Eduardo De Filippo, che andrà in onda sulla Rai: a confermarlo è Massimiliano Gallo, uno degli attori protagonisti del film, già reduce dal successo di un altro capolavoro eduardiano, Filumena Marturano.

Via le riprese di Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Intervenuto nel corso del programma Tv Talk, Gallo ha anticipato il lancio di una seconda stagione di Vincenzo Malinconico, la fiction che lo ha visto nei panni del protagonista, e di un nuovo film che, sulla scia di Filumena Marturano, lo vedrà ancora una volta in coppia con Vanessa Scalera per portare in tv un altro capolavoro del grande Eduardo.

“A metà luglio giriamo Napoli Milionaria e ne sono orgogliosissimo. Il progetto è cambiato solo per la regia, per il resto siamo lo stesso gruppo di lavoro e di sceneggiatura di Filumena Marturano. Con me c’è Vanessa Scalera e tutto il gruppo che ci ha portato al grande successo del film. Alla regia non ci sarà Francesco Amato ma Luca Miniero” – ha detto l’attore napoletano.

Non resta altro, dunque, che attendere la messa in onda del classico teatrale che, considerando i tempi tecnici delle riprese, dovrebbe essere trasmesso non prima del prossimo inverno. Gallo e Scalera daranno vita al dramma della Seconda Guerra Mondiale e alle vicende della famiglia napoletana protagonista del capolavoro di Eduardo.

LEGGI ANCHE

Filumena Marturano, Gallo e Scalera: “Ci siamo sostenuti a vicenda”

Vanessa Scalera: “Nun facite paragoni. Sophia è Napoli, è nata Filumena”

Si spera, così, di replicare l’enorme successo di Filumena Marturano, andata in onda lo scorso dicembre sulla Rai conquistando 3.467.000 spettatori, pari al 21.5% di share. La coppia vincente Gallo-Scalera, nei panni di Domenico Soriano e Filumena Marturano, ha letteralmente incantato il pubblico.

“Ci siamo sostenuti a vicenda in questa sfida complicata legata a nomi del calibro di Eduardo De Filippo, Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Vanessa è l’incontro più bello che potessi immaginare in carriera. La paragono a quando i musicisti jazz fanno una jam session: sul set ogni volta mi fermo a guardarla incantato” – aveva dichiarato Gallo parlando della collega.