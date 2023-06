Coldplay a Napoli, più corse e orari prolungati per la metro: attiva anche di notte

In occasione del concerto dei Coldplay che si terrà allo stadio Maradona di Napoli il 21 e 22 giugno sono stati prolungati gli orari e le corse della metropolitana per consentire agli spettatori di raggiungere Fuorigrotta in maniera più agevole e sicura.

Concerto Coldplay allo stadio di Napoli: orari prolungati e più corse della metropolitana il 21 e 22 giugno

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Campania e il Comune di Napoli, farà circolare più treni della Linea 2 della metropolitana assicurando ai viaggiatori oltre 20 mila posti aggiuntivi. Saranno, infatti, 40 le corse supplementari in più per entrambe le serate in partenza da Napoli Campi Flegrei: 20 in direzione Napoli – San Giovanni e 20 verso Pozzuoli, fino all’una di notte.

Il personale ferroviario controllerà che ogni passeggero sia provvisto del regolare biglietto oltre ad indirizzare gli utenti verso le banchine delle metropolitane in partenza, in collaborazione con la Polfer. Data la portata degli eventi è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello.

Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. Inoltre la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino all’una di notte, mentre la fermata di piazza Leopardi sarà chiusa dalle 21 fino al termine dell’evento per entrambi i giorni.

Intanto la band britannica di fama internazionale è già giunta nella città partenopea. Nel pomeriggio di ieri Chris Martin è stato avvistato con la compagna e il figlio sul lungomare di Napoli. Insieme si sono diretti verso la pizzeria Sorbillo per gustare una buona pizza napoletana.

“Amo Napoli e i napoletani” – ha ripetuto la star del gruppo che voleva fortemente esibirsi a Napoli, scegliendola come unica tappa del suo tour italiano insieme a Milano. La band ha celebrato anche il traguardo scudetto degli azzurri con un apposito tweet.