Venere degli Stracci, individuato l’autore dell’incendio: è un senza fissa dimora

La Polizia avrebbe identificato un uomo sospettato di avere incendiato la Venere degli Stracci in Piazza Municipio a Napoli: si tratterebbe di un clochard di 31 anni. L’opera di Michelangelo Pistoletto è stata avvolta questa mattina all’alba dalle fiamme: l’autore del gesto sarebbe un senza fissa dimora ripreso dalle immagini di video sorveglianza registrate dalle telecamere installate nella zona.

La Venere degli Stracci è stata incendiata da un clochard

L’individuo, informa l’agenzia di stampa LaPresse, sarebbe stato individuato e nel pomeriggio di oggi sarebbe stato interrogato negli uffici della Questura di Napoli. Poiché il responsabile del gesto sarebbe un clochard, prelevato dagli agenti mentre si trovava in una mensa della Caritas della città, tramonta l’ipotesi della presunta challenge scaturita tramite i social ed in particolare della gara tra baby gang.

L’opera era stata installata lo scorso 28 giugno

L’opera, realizzata da uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea riconosciuto a livello internazionale, era stata inaugurata lo scorso 28 giugno, appena due settimane fa, ma aveva già attirato l’attenzione dei passanti durante le fasi di installazione. Rientrava nel progetto Napoli Contemporanea che punta a rendere Napoli un museo a cielo aperto con l’esposizione delle opere dei più grandi artisti contemporanei.

Dalle prime luci dell’alba, purtroppo, del capolavoro resta solo la cenere. L’opera d’arte è stata risucchiata via dal fuoco, sotto lo sguardo perso e addolorato dei primi cittadini che hanno lanciato l’allarme. Tra loro Michele Sergio, uno dei titolari del Gambrinus, e Gianni Simioli, conduttore radiofonico de La Radiazza, che hanno assistito alla scena mentre si recavano al lavoro.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare l’incendio. Ora, però, di quella grande Venere, accompagnata dai suoi coloratissimi “stracci”, non resta più nulla se non la voglia di indagare sulle cause della distruzione. Al momento, tuttavia, nulla ancora si sa sulla natura dell’incendio.