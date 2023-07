Keanu Reeves a Napoli: la star di Matrix è atterrata all’aeroporto di Capodichino

Keanu Reeves è atterrato all’aeroporto di Napoli. L’attore americano è stato intercettato da Find Finn, una persona appassionata di celebrità e che le rincorre in giro per il mondo per fotografarsi o ritrarsi in video con loro. L’uomo ha avuto una soffiata da un blog con cui condivide la stessa passione, riuscendo così a cogliere il momento dell’uscita di Keanu Reeves dall’aeroporto di Capodichino.

Keanu Reeves a Napoli è atterrato all’aeroporto di Capodichino

Non si sa con certezza perché Keanu Reeves sia a Napoli. In questi giorni si sta svolgendo il Festival del Cinema di Giffoni 2023, che spesso ospita attori di primissimo piano a livello mondiale, tuttavia il famoso Neo di Matrix non compare nella lista degli ospiti pubblicata sul sito della manifestazione. Potrebbe trattarsi di una sorpresa, o forse no. Sembra, inoltre, che Keanu Reeves abbia una sorella che vive in Italia: chissà se non possa averla raggiunta proprio alle nostre latitudini.

Quando Keanu Reeves andò al matrimonio di 2 sconosciuti

Dispiace ad ogni modo vedere come l’attore sia stato infastidito dal fan che ha cercato in tutti i modi di avvicinarlo, mostrando probabilmente una foga eccessiva. Alla fine lo scatto c’è stato, con un Keanu Reeves sorridente: non potrebbe essere stato altrimenti visto l’enorme numero di aneddoti che si conoscono sulla sua persona, la sua gentilezza. Uno dei racconti più particolari e recenti riguarda la partecipazione al matrimonio di due sconosciuti che, sapendo che l’attore alloggiava nello stesso albergo dove avrebbero tenuto il banchetto nuziale, lo hanno invitato a partecipare. Lui non solo si è presentato, ma non si è limitato ad una toccata e fuga e si è trattenuto perfino per le foto di rito.

Anche Robert De Niro a Napoli

Nei giorni scorsi anche Robert De Niro è stato a Napoli. La star holliwoodiana di origini molisane, una zona da sempre affine per cultura e vicinanza territoriale proprio alla città partenopea, è stato protagonista di un tour costellato di tappe nei musei più importanti oltre che culinarie da Mimì alla Ferrovia, Concettina ai Tre Santi e la Pasticceria Poppella. De Niro è stato anche a Massa Lubrense, dove ha goduto delle paesaggistiche ed ancora i piaceri del buon cibo.